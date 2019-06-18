Этот контент был опубликован 18 июня 2019 г. 13:41

Стамбул. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Американские военнослужащие организовали в Сирии учения с применением тяжелой военной техники для курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG), считающейся в Турции террористической, пишет во вторник турецкая газета "Сабах".

Издание ссылается на показания захваченного бойца YPG.

По словам курдского бойца, он проходил подготовку в деревне вблизи сирийского города Айн-эль-Араб на севере страны.

"В течение сорока дней мы проходили там военную и идеологическую подготовку", - цитирует издание его слова.

Подозреваемый, пишет турецкая газета, сообщил, что в ходе обучения говорилось о создании государства Курдистан, которое будет сформировано из четырех регионов, состоящих из отдельных территорий Турции, Ирака, Ирана и Сирии.

"Американцы организовали для нас 15-дневный курс тренировок c автоматами, пулеметами и реактивными гранатометами. Американские солдаты передавали автоматы тем, кто завершил обучение", - сказал он.

Подозреваемый отметил, что проходил подготовку приблизительно со 150 другими бойцами и сказал, что по завершении обучения их разделили на группы, каждая из которых состояла из 30 человек.

По его словам, каждая группа получила два пулемета, две реактивных гранатомета, 30 автоматов, боеприпасы и пикап.

В декабре 2018 года турецкие официальные лица объявили, что Анкара готовится к третьей операции в северной части Сирии, на этот раз в регионе, расположенном к востоку от Евфрата, где, по мнению турецких властей, доминируют боевики РПК и курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG), которые считаются в Турции террористическими.

Ранее Турция провела две антитеррористических операции "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь", в результате которых, по словам министра обороны Турции Хулуси Акара, в Сирии было уничтожено более 3 тысяч боевиков террористической группировки.

1кю ар ан

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