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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 17:53 16.07.2018 - 17:53

Вашингтон. 16 июля. ИНТЕРФАКС - США в понедельник инициировали ряд раздельных претензий в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с пошлинами Китая, Евросоюза, Канады, Мексики и Турции на импорт американских товаров, которые были введены в ответ на меры США в отношении импорта алюминия и стали.

Как говорится в сообщении управления торгового представителя США, Вашингтон считает такие ответные пошлины незаконными.

"Пошлины США на сталь и алюминий, введенные президентом Трампом ранее в этом году оправданы согласно международным договорам, одобренным США и их торговыми партнерами. Однако ответные пошлины на американский экспорт, введенные Китаем, ЕС, Канадой, Мексикой и Турцией, не имеют совершенно никаких оснований согласно международному праву", - утверждается в документе.

США с 23 марта ввели 25%-ную пошлину на импорт стали и 10%-ную - на импорт алюминия, однако предоставили временные исключения для Канады, Мексики, Бразилии, ЕС, Австралии и Аргентины. С 1 июня действие этих исключений было прекращено.

Ранее в понедельник Китай обратился в ВТО с жалобой на план США ввести пошлины на поставляемые на американский рынок китайские товары стоимостью $200 млрд в год.

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