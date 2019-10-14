Этот контент был опубликован 14 октября 2019 г. 2:07

Вашингтон. 14 октября. ИНТЕРФАКС - США оставили пятьдесят "особо ценных" заключенных ИГИЛ (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ) во время своего ухода из Сирии перед наступлением Турции на страну, сообщает New York Times со ссылкой на двух американских чиновников.

По словам собеседников газеты, американские военные не смогли перевести около пятидесяти "ценных" заключенных "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ) из курдских тюрем до того, как Пентагон решил вывести свои войска из северной Сирии.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США вывезли худших заключенных ИГ, чтобы они не сбежали.

Однако на самом деле американские военные смогли взять под собственную охрану только двух британских заключенных - половину ячейки, названной "Битлз", которые пытали и убивали западных заложников, заявили чиновники.

Как сообщили источники издания, курды отказались сотрудничать в разрешении американским военным вывезти еще каких-либо задержанных из тюрем для пленных боевиков ИГИЛ (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ).

Отмечается, что в таких тюрьмах содержится около 11 тыс. человек, из них около 9 тыс. сирийских или иракских арабов. Около 2 тыс. человек прибыли из примерно 50 других стран, правительства которых отказались репатриировать их.

Как заявили изданию курдские чиновники, пять пленников уже сбежали во время турецкой бомбардировки курдской тюрьмы в Камышли в пятницу.

Бывший министр обороны Джеймс Мэттис заявил на встрече с журналистами в воскресенье, что хаос может привести к возрождению ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ).

"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России.

1вз гс

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