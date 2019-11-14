Этот контент был опубликован 14 ноября 2019 г. 16:34

Вашингтон. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - Вашингтон продолжит возглавлять коалицию против террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), заявил в четверг госсекретарь США Майк Помпео.

"Вы все знаете, что мы должны продолжать бороться с ИГ. Соединенные Штаты продолжат возглавлять коалицию (по борьбе с ИГ - ИФ)", - заявил Помпео на открытии министерской встречи стран-участниц возглавляемой США коалиции.

По инициативе госсекретаря в четверг в Вашингтоне собрались главы МИД так называемой "малой группы", в которую входят 23 страны.

В октябре в госдепартаменте отмечали, что "США преисполнены решимости не допустить возрождения ИГ в Сирии и Ираке и продолжат работать с глобальной коалицией с целью уничтожения остатков ИГ и срыва глобальных амбиций группировки".

1ви ар ав

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