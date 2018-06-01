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Этот контент был опубликован 1 июня 2018 г. 12:50 01.06.2018 - 12:50

*** ЕС подготовил ответные меры на действия США, включая иск в ВТО и возможность введения импортных пошлин на американскую клюкву и бурбон

Брюссель. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что ЕС ни с кем не ведет торговую войну, но готов защитить свои интересы.

"Европейский союз не находится в состоянии войны с кем-либо. ЕС это мирный проект, включая торговлю. Мы верим в мировую, свободную, справедливую торговлю, и мы продолжим это делать. Сказав это, очевидно, что ЕС должен защищать свои интересы ", - сказала Ф.Могерини на совместной пресс-конференции с главой МИД КНР Ван И.

Ранее в этом году США ввели импортные пошлины - 25% для стали и 10% для алюминия, которые уже действуют в отношении продукции из Китая, России, Японии и других стран. Евросоюз и некоторые партнеры США были освобождены от действия пошлин до 1 июня.

Ф.Могерини отметила, что ЕС подготовил ответные контрмеры, включая возможность введения импортных пошлин на американскую клюкву и бурбон.

Она также напомнила, что Еврокомиссия намерена подать иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) в отношении действий США

"Это не означает, что США - это не наш ближайший партнер и друг. Они останутся нашим союзником. Мы работаем очень тесно с США по множеству вопросов - от безопасности до вопросов международной политики, и это продолжится", - подчеркнула Ф.Могерини.

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