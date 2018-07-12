Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 12 июля 2018 г. 12:35 12.07.2018 - 12:35

Брюссель. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что США не отказываются от своих обязательств по отношению к НАТО.

"Приверженность США НАТО очень крепкая, остается очень крепкой, в первую очередь, благодаря духу, который есть у всех (союзников - ИФ)", - сказал он на пресс-конференции во время саммита НАТО.

1аю мф

Neuer Inhalt Horizontal Line