США остаются приверженными НАТО - Трамп
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Брюссель. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что США не отказываются от своих обязательств по отношению к НАТО.
"Приверженность США НАТО очень крепкая, остается очень крепкой, в первую очередь, благодаря духу, который есть у всех (союзников - ИФ)", - сказал он на пресс-конференции во время саммита НАТО.
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Интерфакс