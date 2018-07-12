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Брюссель. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что США не отказываются от своих обязательств по отношению к НАТО.

"Приверженность США НАТО очень крепкая, остается очень крепкой, в первую очередь, благодаря духу, который есть у всех (союзников - ИФ)", - сказал он на пресс-конференции во время саммита НАТО.

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Интерфакс