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Этот контент был опубликован 14 июня 2018 г. 6:23 14.06.2018 - 06:23

*** Санкции против Пхеньяна останутся в силе до реализации этой задачи

Гонконг. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что Соединенные Штаты не отказываются от того, что денуклеаризация Северной Кореи должна носить "полный, поддающийся проверке и необратимый" характер, наложенные на КНДР санкции не будут отменены до достижения этой цели.

М.Помпео по окончании переговоров с коллегами из Южной Кореи и Японии в Сеуле сказал журналистам, что, по его мнению, лидер КНДР Ким Чен Ын понимает, что процесс денуклеаризации должен осуществляться быстро в соответствии с "условиями и последовательно".

При этом американский дипломат отметил, что этот процесс будет проходить "в тесной координации" с Южной Кореей и Японией.

М.Помпео находится в Сеуле, где встретился с главами МИД Южной Кореи Кан Ген Хва и Японии Таро Коно. В ближайшее время ожидается его встреча с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином.

Из Сеула госсекретарь США должен направиться в Пекин. Цель его поездок, как отмечают наблюдатели, - ознакомить руководство азиатских союзников и Китай с результатами саммита США-КНДР, прошедшего 12 июня в Сингапуре.

гк тг

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