Этот контент был опубликован 25 ноября 2019 г. 3:58

Кабул. 25 ноября. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты безоговорочно осуждают сегодняшнюю террористическую атаку на транспортное средство с персоналом ООН в Кабуле, говорится в заявлении, которое опубликовал в твиттере госсекретарь США Майк Помпео.

"Мы выражаем наши соболезнования семьям погибших, которые прибыли в Афганистан, чтобы служить человечеству, и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в заявлении.

По данным афганских СМИ со ссылкой на МВД страны, в воскресенье вечером в машину ООН в Кабуле была брошена ручная граната. Ранее начальник пресс-центра МВД Нусрат Рахими сообщил, что взрыв возле машины с сотрудниками ООН произошел примерно в 18:20 (16:50 мск) в квартале Бхар-Хона Кабула в зоне ответственности девятого полицейского участка.

"В результате взрыва вблизи машины ООН в Кабуле погиб один иностранный гражданин, ранено 5 гражданских лиц, в том числе два афганских сотрудника ООН", - сообщил Рахими в твиттере. Ни одна из действующих в стране антиправительственных групп не взяла ответственность за нападение.

Миссия Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану (UNAMA) призвала афганские власти незамедлительно расследовать нападение на ее сотрудников в Кабуле и привлечь виновных к ответственности. Миссия подтвердила гибель одного из своих коллег, а также ранения двух других сотрудников после того, как в Кабуле было совершено нападение на автомобиль ООН.

"Никакой дополнительной информации о личности нашего международного коллеги, который был убит, и о тех раненых, афганце и другом международном коллеге, не будет выпущено в ближайшем будущем", - говорится в заявлении Миссии, обнародованном в ночь на понедельник.

"ООН осуждает это нападение самым решительным образом. Миссия ООН в Афганистане призывает афганские власти незамедлительно расследовать это нападение и привлечь виновных к ответственности", говорится в документе.

гс

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