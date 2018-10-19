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Этот контент был опубликован 19 октября 2018 г. 7:46 19.10.2018 - 07:46

Вашингтон. 19 октября. ИНТЕРФАКС - В Вашингтоне осуждают нападение на руководство афганской провинции Кандагар, говорится в заявлении, распространенном от имени госсекретаря США Майка Помпео.

"Мы выражаем соболезнования и сочувствие семьям генерала Разика и других высокопоставленных афганских должностных лиц, погибших в результате этого нападения. Мы также выражаем надежду на скорейшее выздоровление всех раненых в результате этого нападения, включая двух американцев и одного члена коалиции, которые тогда оказались (на месте происшествия)", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте госдепа США.

Как отметил госсекретарь, Вашингтон продолжит оказывать поддержку правительству и народу Афганистана в их усилиях по обеспечению безопасности всех афганских граждан, в том числе в ходе предстоящих 20 октября парламентских выборов.

"Недавние нападения на кандидатов в парламент в последние дни избирательной кампании в Афганистане резко контрастируют с чаяниями афганского народа на мир, безопасность и экономическую стабильность. Необходимо уважать право и желание афганского народа на подсчет голосов", - подчеркнул М.Помпео.

Как сообщалось, жертвами стрельбы стал начальник полиции провинции Кандагар Абдул Разик, глава отделения Национального управления безопасности в Кандагаре Абдул Моммин и оператор афганской телекомпании RTA.

По данным МВД Афганистана, губернатор Кандагара Залмай Веса в результате инцидента получил ранения. Представитель ведомства подтвердил, что командующий миссии НАТО в Афганистане Скотт Миллер, о ранении которого ранее сообщали СМИ, находится в безопасности и вернулся в Кабул.

Как заявил представитель миссии НАТО Дейв Батлер, ранения в результате инцидента получили три представителя коалиции, включая одного американского военнослужащего и один гражданский также из США.

По данным СМИ, ответственность за нападение взяло на себя радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ).

Вз ар бс

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