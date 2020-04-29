Этот контент был опубликован 29 апреля 2020 г. 16:40

Вашингтон. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Иран отправил в Венесуэлу несколько авиарейсов с неизвестным грузом, и в Вашингтоне считают подобные действия неприемлемыми, заявил в среду госсекретарь США Майк Помпео.

"Я хотел бы также предоставить оперативную информацию о связях режима Мадуро и Исламской Республики Иран. За последние несколько дней несколько самолетов, принадлежащих компании Mahan Air, перевезли неизвестный (груз) в качестве поддержки режима Мадуро", - сказал он на брифинге в госдепе.

При этом он напомнил, что, по мнению Вашингтона, при помощи этой "террористическая" авиакомпании Иран занимался перевозкой вооружений и бойцов на Ближнем Востоке.

Помпео подчеркнул, что эти полеты должны прекратиться, и США в свою очередь приложат усилия для выполнения этой цели.

1аю ав

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!