Вашингтон. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Иран отправил в Венесуэлу несколько авиарейсов с неизвестным грузом, и в Вашингтоне считают подобные действия неприемлемыми, заявил в среду госсекретарь США Майк Помпео.
"Я хотел бы также предоставить оперативную информацию о связях режима Мадуро и Исламской Республики Иран. За последние несколько дней несколько самолетов, принадлежащих компании Mahan Air, перевезли неизвестный (груз) в качестве поддержки режима Мадуро", - сказал он на брифинге в госдепе.
При этом он напомнил, что, по мнению Вашингтона, при помощи этой "террористическая" авиакомпании Иран занимался перевозкой вооружений и бойцов на Ближнем Востоке.
Помпео подчеркнул, что эти полеты должны прекратиться, и США в свою очередь приложат усилия для выполнения этой цели.
1аю ав