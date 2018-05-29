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Этот контент был опубликован 29 мая 2018 г. 22:13 29.05.2018 - 22:13

Вашингтон. 29 мая. ИНТЕРФАКС - США не удивлены решением Дамаска признать независимость Абхазии и Северной Осетии от Грузии, однако осуждают данный шаг, заявила во вторник официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт.

"Это не абсолютный сюрприз для нас... Регионы Абхазия и Северная Осетия - часть Грузии. Мы продолжаем поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность Грузии в рамках признанных международным сообществом границ", - заявила она в ходе брифинга.

"Данное неправильное действие со стороны правительства Башара Асада никаким образом не изменит действительность или нашу позицию по данному вопросу", - заявила Х.Нойерт.

29 мая Дамаск объявил о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.

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