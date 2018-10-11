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Этот контент был опубликован 11 октября 2018 г. 11:50 11.10.2018 - 11:50

Вашингтон. 11 октября. ИНТЕРФАКС - США отвергают инициативу о проведении референдума на Донбассе, которая обсуждалась на встрече российского и американского лидеров на встрече в Хельсинки, заявил в четверг в ходе телефонного брифинга специальный представитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

"Что касается идеи референдума, которая обсуждалась в ходе встречи в Хельсинки: и Белый дом, и госдепартамент публиковали заявления, в которых говорится, что мы отвергаем идею референдума. Для него нет правовой основы в украинской Конституции, нет правовой основы в минских договоренностях", - сказал К.Волкер.

Агентство Bloomberg в июле сообщало со ссылкой на источники, что в ходе саммита в Хельсинки 16 июля президент России Владимир Путин предложил американскому лидеру Дональду Трампу рассмотреть идею референдума, который помог бы решить конфликт на востоке Украины.

Возможность поддержки проведения референдума на востоке Украины тогда отвергли в Госдепартаменте США.

Позднее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков подтвердил, что лидеры РФ и США на саммите в Хельсинки обсуждали возможность проведения в Донбассе референдума о статусе самопровозглашенных республик.

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