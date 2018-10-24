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Этот контент был опубликован 24 октября 2018 г. 9:07 24.10.2018 - 09:07

Вашингтон. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Вашингтон предпримет шаги для наказания тех, кто подозревается в причастности к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, сообщает издание "Хилл" со ссылкой на госсекретаря США Майка Помпео.

"Мы выявили как минимум несколько ответственных лиц, включая людей из разведки, королевского суда, министерства иностранных дел и других министерств Саудовской Аравии, которые, как мы подозреваем, были вовлечены в инцидент с гибелью Дж.Хашкаджи. Мы предпринимаем необходимые действия, которые включают в себя отзыв виз, контроль за въездными визами и другие меры", - сказал М.Помпео на встрече с журналистами в Госдепе США.

Позднее официальный представитель госдепа США Хизер Нойерт уточнила, что лишится американских виз, либо не сможет их получить 21 представитель Саудовской Аравии, передает телеканал Си-эн-би-си.

М.Помпео рассказал, что отзыв виз станет не последним действием, которое США планируют предпринять в связи с гибелью саудовского журналиста.

"Мне больше нечего сказать, кроме того, что это, безусловно, не последний шаг, который мы предпримем", - заявил он

М.Помпео также добавил, что Госдеп и министерство финансов рассматривают возможность введения санкций против причастных к убийству Дж.Хашкаджи в рамках "Акта Магнитского".

"Мы продолжим разрабатывать дополнительные меры по привлечению виновных к ответственности", - добавил он.

Госсекретарь США подчеркнул, что Вашингтон не намерен мириться с "безжалостными" действиями против Дж.Хашкаджи.

М.Помпео пообещал работать как с конгрессом, так и с союзниками США над дальнейшим ответом после того, как администрация проверит информацию, касающуюся смерти Дж.Хашкаджи.

В то же время, госсекретарь США отметил, что американо-саудовский союз остается в силе.

"Мы продолжаем поддерживать прочные партнерские отношения с Королевством Саудовская Аравия. Ни президент, ни я не довольны такой ситуацией. Наш общий стратегический интерес с Саудовской Аравией сохранится. Мы по-прежнему считаем достижимыми как задачи по защите Америки, так и цели по привлечению к ответу тех, кто несет ответственность за убийство Дж.Хашкаджи", - сказал он.

М.Помпео уклонился от прямого ответа на вопрос о том, продолжает ли администрация США верить словам саудовского наследного принца Мухаммеда бен Салмана.

"Мы изучаем факты", - подчеркнул госсекретарь США.

Заявление М.Помпео последовало после того, как президент США Дональд Трамп назвал попытки Саудовской Аравии скрыть убийство Дж.Хашкаджи в консульстве королевства в Стамбуле "худшим сокрытием преступления всех времен".

"У них была очень плохая первоначальная концепция, она была исполнена неудачно, и сокрытие их преступления было худшим в истории", - заявил президент США репортерам в Белом доме во вторник.

Как сообщалось, саудовский журналист Дж. Хашкаджи, колумнист "Вашингтон пост", живший в Вирджинии, был убит в начале этого месяца. Убийство произошло в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, куда журналист пришел за документами, необходимыми для оформления брака с турецкой невестой.

Представители королевства неделями настаивали на том, что Дж.Хашкаджи покинул консульство живым. Однако 19 октября все-таки признали, что журналист был убит внутри здания.

Как утверждает правительство Саудовской Аравии, Дж.Хашкаджи умер во время драки с чиновниками.

По словам представителей Саудовской Аравии, чиновники консульства действовали без их ведома.

Тем временем турецкие официальные лица заявили, что Дж.Хашкаджи был подвергнут пыткам, убит и расчленен саудовским отрядом из 15 человек, в который входил судебный врач.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с комментариями по этому вопросу. Он заявил, что журналист был убит в заранее запланированной операции под руководством высших должностных лиц Саудовской Аравии.

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