Вашингтон. 15 мая. ИНТЕРФАКС - США распорядились об отзыве из американского посольства в Багдаде и консульства в Эрбиле весь, персонал, не связанный с выполнению особо важных задач, сообщает посольство США в Ираке.
"Госдепартамент США приказал всему неэкстренному персоналу правительства США в посольстве США в Багдаде и консульстве США в Эрбиле покинуть Ирак", - говорится в сообщении посольства.
Визовые услуги в консульстве и посольстве будут временно приостановлены, говорится в сообщении.
"У властей США ограниченные возможности для предоставления экстренных услуг гражданам США в Ираке", - подчеркивает посольство.
В сообщении не указываются причины такого решения.
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