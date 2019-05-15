Этот контент был опубликован 15 мая 2019 г. 10:14

Вашингтон. 15 мая. ИНТЕРФАКС - США распорядились об отзыве из американского посольства в Багдаде и консульства в Эрбиле весь, персонал, не связанный с выполнению особо важных задач, сообщает посольство США в Ираке.

"Госдепартамент США приказал всему неэкстренному персоналу правительства США в посольстве США в Багдаде и консульстве США в Эрбиле покинуть Ирак", - говорится в сообщении посольства.

Визовые услуги в консульстве и посольстве будут временно приостановлены, говорится в сообщении.

"У властей США ограниченные возможности для предоставления экстренных услуг гражданам США в Ираке", - подчеркивает посольство.

В сообщении не указываются причины такого решения.

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