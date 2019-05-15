Этот контент был опубликован 15 мая 2019 г. 10:29

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Вашингтон. 15 мая. ИНТЕРФАКС - США распорядились об отзыве из американского посольства в Багдаде и консульства в Эрбиле весь, персонал, не связанный с выполнению особо важных задач, сообщает посольство США в Ираке.

"Госдепартамент США приказал всему неэкстренному персоналу правительства США в посольстве США в Багдаде и консульстве США в Эрбиле покинуть Ирак", - говорится в сообщении посольства.

Предоставление визовых услуг в консульстве и посольстве будет приостановлено, говорится в сообщении.

"У властей США ограниченные возможности для предоставления экстренных услуг гражданам США в Ираке", - подчеркивает посольство.

Такое решение, отмечает агентство Associated Press, госдеп принимает на фоне возросшей напряженности в отношениях с Ираном. Само посольство не указывает причину решения.

На прошлой неделе в Вашингтоне заявили, что видят новые угрозы со стороны Ирана в регионе в отношении американцев и американских интересов. Также в мае администрация США направила в Персидский залив авианосец "Авраам Линкольн" и эскадрилью бомбардировщиков под предлогом ответа на угрозы американским интересам со стороны Ирана.

После этого президент Ирана Хасан Рухани объявил о решении частично прекратить выполнение иранской стороной обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий в ответ на выход США из ядерной сделки в 2018 году.

В воскресенье посольство США в Багдаде предупредило граждан США о "возросшей напряженности в Ираке", посоветовав не посещать эту страну и не появляться там в тех местах, где ранее обычно собирались граждане США.

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