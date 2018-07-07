США отзывают часть своих служащих из Никарагуа в связи с обострением политического кризиса в этой стране
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Вашингтон. 7 июля. ИНТЕРФАКС - Вашингтон принял решение отозвать из Никарагуа тех своих служащих, без услуг которых США пока могут обойтись, говорится в заявлении на сайте американского посольства в Манагуа.
"6 июля 2018 года администрация Соединенных Штатов распорядилась, чтобы весь персонал, кто не задействован в критически важной деятельности, покинул (Никарагуа - ИФ). Посольство США остается открытым, чтобы предоставлять экстренную помощь гражданам США", - говорится в заявлении.
В заявлении отмечается, что ситуация в сфере безопасности в Никарагуа за последнее время крайне ухудшилась.
В посольстве также рекомендовали согражданам воздержаться от поездок в Никарагуа, а в случае путешествий по стране - соблюдать меры предосторожности.
Западные СМИ напоминают, что с апреля в Никарагуа проходят акции протеста против правительства президента Даниэля Ортеги, которого демонстранты обвиняют в установлении диктаторского режима.
По данным СМИ, жертвами политической нестабильности в Никарагуа уже стали 230 человек.
США ранее ввели санкции против нескольких официальных лиц Никарагуа, обвинив тех в соучастии в нарушении прав человека в стране.
1аю де
Интерфакс