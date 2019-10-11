Этот контент был опубликован 11 октября 2019 г. 3:43

Вашингтон. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты не будут предоставлять военную помощь Турции в ходе ее конфликта с курдами в Сирии, несмотря на просьбы Анкары, сообщил журналистам представитель госдепартамента.

"Соединенные Штаты не будут оказывать никакой военной поддержки. Об этом турки просили на разных уровнях в разное время, в том числе и в ходе воскресного телефонного разговора (президентов США и Турции - ИФ). Это стало ясно туркам", - сказал он на брифинге.

Он отметил, что США "не будут противостоять вторжению в военном отношении", хотя накануне президент Дональд Трамп заявил в своем твиттере, что военное вмешательство в конфликт не исключается.

По мнению Трампа, у США "есть выбор между тремя опциями: отправить тысячи военных (в зону конфликта - ИФ) и одержать военную победу. Либо мы можем нанести очень сильный финансовый и санкционный удар по Турции. Наконец, мы можем выступить посредниками для заключения сделки между Турцией и курдами", - написал он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Родник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России.

1гк гс

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