Этот контент был опубликован 15 мая 2019 г. 19:46

Вашингтон. 15 мая. ИНТЕРФАКС - В Белом доме отказались подписывать международную петицию против распространения экстремизма в Интернете, которая была создана после атаки на две мечети в Новой Зеландии, сообщает в среду американская газета The Washington Post.

"США не могут в данный момент поставить подпись (под документом - ИФ)", - приводит издание выдержки из заявления Белого дома.

В заявлении также говорится, что США "поддерживают международное сообщество в осуждении контента в Сети, который содержит информацию о терроризме, жестокости и экстремизме".

Петицию "за свободный и безопасный Интернет" подписали множество стран, в том числе Австралия, Канада, ряд стран Евросоюза, Япония и Индия.

15 марта в мечети в центре новозеландского города Крайстчерча и в мечети, расположенной в предместье этого города Линвуде, произошла стрельба. В результате двух нападений погибли 50 человек, десятки человек получили ранения.

Напавший в Крайстчерче транслировал атаку в реальном времени в соцсети Facebook.

1тэ аю

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