Этот контент был опубликован 1 октября 2019 г. 5:15

Вашингтон. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Администрация американского президента Дональда Трампа оказалась выдать въездную визу министру здравоохранения Кубы Хосе Анхелю Порталю Миранде, который должен был принять участие во встрече Панамериканской организации здравоохранения в Вашингтоне, сообщило посольство Кубы в США.

"Правительство Соединенных Штатов в очередной раз произвольно и необоснованно нарушает свои обязательства в качестве страны, принимающей международную организацию", - говорится в сообщении посольства, направленном участникам встречи о причинах отсутствия на ней кубинского министра.

Ранее в сентябре Вашингтон распорядился выдворить из Соединенных Штатов двух членов делегации Кубы в ООН за попытку "проведения операций влияния", наносящих ущерб национальной безопасности США.

Как сообщалось, госдепартамент США сообщил о введении визовых ограничений против чиновников Кубы, ответственных за ненадлежащие условия труда врачей.

"Государственный департамент вводит визовые ограничения в соответствии со статьей 212(a)(3)(C) закона об иммиграции и гражданстве в отношении кубинских должностных лиц, ответственных за некоторые виды эксплуатации и принудительного труда в рамках программы кубинских медицинских миссий за рубежом", - говорится в сообщении госдепа.

В нем отмечается, что получение прибыли от работы кубинских врачей было многолетней практикой Фиделя Кастро, которая продолжается по сей день.

"Эта практика включает в себя требование длительного рабочего дня без отдыха, скудную заработную плату, небезопасное жилье и ограничение передвижения. Режим также удерживал паспорта и наблюдал за некоторыми врачами вне работы", - следует из сообщения американского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, согласно заявлению, власти Кубы якобы вынуждали некоторых кубинских врачей использовать медицинское обслуживание в качестве политического инструмента, предоставляя помощь в обмен на обещания лояльности.

Ранее США отказали в визах ряду российских чиновников, которые должны были принять участие в мероприятиях в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с госсекретарем США Майком Помпео "на полях" ГА ООН обратил его внимание на неприемлемость таких действий Вашингтона.

1гк бм

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