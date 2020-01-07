Этот контент был опубликован 7 января 2020 г. 4:54

Вашингтон. 7 января. ИНТЕРФАКС - Министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу было отказано во въездной визе в США, сообщили СМИ со ссылками на источники.

Дипломат намеревался прибыть в Нью-Йорк и 9 января принять участие в заседании Совета безопасности ООН.

По данным издания Foreign Policy, иранские власти подали запрос на получение визы несколько недель назад, в понедельник ответ должен был быть получен. Однако именно в понедельник представитель американской администрации по телефону уведомил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, что Соединенные Штаты отказывают Зарифу во въезде.

Как ожидалось, глава МИД Ирана планировал выступить в Совбезе ООН по вопросу о гибели иранского военачальника Касема Сулеймани в результате спецоперации США в Багдаде 3 января.

1гк тг

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