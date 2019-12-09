Этот контент был опубликован 9 декабря 2019 г. 3:18

Вашингтон. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - США всегда готовы к переговорам с Северной Кореей, заявил министр обороны США Марк Эспер в интервью Fox News.

"Я думаю, что возможность переговоров всегда открыта", - сказал Эспер.

"Я сказал, сказал госсекретарь Помпео, и, конечно же, президент Трамп сказал, что мы хотим провести переговоры, и мы хотим достигнуть денуклеаризации Северной Кореи", - отметил он.

Эспер подчеркнул, что его основная задача - обеспечить готовность к обороне США.

"Но моя вторая задача - дать возможность нашим дипломатам (договориться - ИФ)", - добавил глава Минобороны США.

В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что враждебные действия со стороны Северной Кореи лишат ее возможностей развития.

"Ким Чен Ын слишком умен, и ему есть что терять, вообще-то - все, если он будет действовать враждебно. Он подписал сильное соглашение о денуклеаризации со мной в Сингапуре. Он не хочет потерять эти особенные взаимоотношения с президентом Соединенных Штатов или вмешиваться в американские президентские выборы в ноябре (2020 года - ИФ)", - написал он в твиттере.

"У Северной Кореи под руководством Ким Чен Ына впечатляющий экономический потенциал, но он должен провести денуклеаризацию, как и обещал. НАТО, Китай, Россия, Япония и весь мир едины по этому вопросу", - добавил Трамп.

Ранее сообщалось, что КНДР провела на своем космодроме Сохэ важное испытание, которое завершилось успешно.

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