Этот контент был опубликован 11 сентября 2019 г. 11:52

Вашингтон. 11 сентября. ИНТЕРФАКС - Американское командование ранее в сентябре направило из Сан-Диего в Тихий океан корабль USS Gabrielle Giffords, предназначенный для действий в прибрежной зоне (Littoral Combat Ship) и оснащенной новыми противокорабельными ракетами Naval Strike Missile, сообщает в среду телеканал CNN.

Согласно американской военно-промышленной компании Raytheon, Naval Strike Missile, разработанные норвежской фирмой Kongsberg Defence & Aerospace, являются малозаметными для радаров крылатыми ракетами, с предельно малой высотой полета над уровнем моря. Они могут маневрировать, чтобы преодолеть оборону неприятеля, а дальность их полета составляет более 160 км - более чем на 30%, чем у американской противокорабельной крылатой ракеты "Гарпун".

Кроме этого, по данным CNN, Naval Strike Missile могут использоваться в связке с беспилотниками MQ-8 Fire Scout, которые можно задействовать для целеуказания: таким образом, это позволяет использовать ракеты против целей, находящихся за пределами действия радаров корабля.

Точное место назначения USS Gabrielle Giffords не раскрывается, однако есть предположения, что корабль движется в Сингапур, где с лета этого года находится корабль того же класса, что и USS Gabrielle Giffords - USS Montgomery.

CNN отмечает, что USS Gabrielle Giffords - это первый американский корабль прибрежной зоны, оснащенный новыми противокорабельными ракетами. Однако в планах оснастить ими большинство кораблей этого класса, которых планируется в итоге построить свыше 30 единиц.

В свою очередь представитель исследовательского центра RAND Тимоти Хив отметил, что Пентагон занимается укреплением вооруженных сил на случай возможного противостояния с Китаем.

"Пентагон создает военные силы, которые смогут действовать на более устойчивой основе, у которых будет больше шансов сражаться и выжить в смертельной зоне, созданной Народно-освободительной армии Китая (НОАК - ИФ) для ограничения и воспрещения доступа и манёвра ", - отметил он.

CNN поясняет, что говоря это, аналитик RAND подразумевал одновременное использование и концентрацию НОАК кораблей, самолетов и ракет с целью контролировать районы Тихого океана.

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