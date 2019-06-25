Этот контент был опубликован 26 июня 2019 г. 1:40

Вашингтон. 26 июня. ИНТЕРФАКС - США заявили, что не препятствуют доставке гуманитарной помощи в лагерь беженцев "Рукбан" в Сирии и призвали официальную власть одобрить просьбу ООН о третьем гумконвое.

"Любые обвинения в том, что Соединенные Штаты несут ответственность за блокирование поставок гуманитарной помощи в "Рукбан", абсолютно ложны", - заявил исполняющий обязанности постпреда США при ООН Джонатан Коэн во время заседания Совбеза ООН.

По его словам, США готовы предоставить гарантии безопасности гуманитарным конвоям ООН в "Рукбан".

Он призвал режим Башара Асада немедленно одобрить просьбу ООН о третьем конвое в "Рукбан".

"Режим должен также предоставлять неограниченную, регулярную гуманитарную помощь "Рукбану" до тех пор, пока в лагере находятся перемещенные лица. Кроме того, США призывают Российскую Федерацию обеспечить выполнение режимом Асада требований ООН о третьем конвое, а также снять российскую и сирийскую военную блокаду коммерческого доступа к лагерю "Рукбан"", - добавил Коэн.

И.о. постпреда США отметил, что хотя тысячи гражданских лиц из-за тяжелых гуманитарных условий уже покинули "Рукбан" и направились в центры переселения в Хомсе, США не считают это возвращение добровольным.

"Мы настоятельно призываем режим Асада предоставить ООН беспрепятственный доступ к жителям "Рукбана" с момента их отъезда из "Рукбана" до тех пор, пока они не достигнут своего дома или места назначения по своему выбору", - подчеркнул он.

Ранее Россия и Сирия возложили на США ответственность за ситуацию в лагере беженцев "Рукбан".

"Ответственность за жизнь людей, вынужденных по-прежнему влачить жалкое существование в "Рукбане", целиком лежит на американской стороне", - говорится в заявлении глав межведомственных координационных штабов РФ и Сирии Михаила Мизинцева и Хусейна Махлюфа.

В настоящее время более 14 тысяч сирийцев смогли покинуть лагерь, в котором остаются свыше 28 тысяч человек.

Российская и сирийская стороны призвали США и их союзников прекратить препятствовать ликвидации лагерей беженцев "Рукбан" и "Эль-Холь".

1вз тг

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