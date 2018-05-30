Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 30 мая 2018 г. 19:26 30.05.2018 - 19:26

Лондон. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Три дальних тяжелых бомбардировщика ВВС США В-1В в среду после трансатлантического перелета приземлились на передовой авиабазе Фэрфорд в Великобритании, сообщили западные авиационные ресурсы.

По их сведениям, сроки пребывания бомбардировщиков В-1В в Англии, а также цели их переброски в Европу пока неизвестны. При этом, согласно западным авиационным источникам, ожидается, что вслед за ними на авиабазу Фэрфорд также прибудут стратегические бомбардировщики В-52.

ПОСЛЕДУЕТ

НВ вв

Neuer Inhalt Horizontal Line