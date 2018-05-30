США перебросили в Европу группу дальних тяжелых бомбардировщиков В-1В
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Лондон. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Три дальних тяжелых бомбардировщика ВВС США В-1В в среду после трансатлантического перелета приземлились на передовой авиабазе Фэрфорд в Великобритании, сообщили западные авиационные ресурсы.
По их сведениям, сроки пребывания бомбардировщиков В-1В в Англии, а также цели их переброски в Европу пока неизвестны. При этом, согласно западным авиационным источникам, ожидается, что вслед за ними на авиабазу Фэрфорд также прибудут стратегические бомбардировщики В-52.
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Интерфакс