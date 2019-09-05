Этот контент был опубликован 5 сентября 2019 г. 20:00

*** Общее их количество на авиабазе в Англии уже достигло четырех единиц

Лондон. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress, способный нести ядерные авиабомбы и крылатые ракеты, в четверг после трансатлантического перелета совершил посадку на авиабазе Фэрфорд в Великобритании, сообщило Командование ВВС США в Европе.

"Самолет B-52 Stratofortress, летчики-резервисты и вспомогательное оборудование из 307-го бомбардировочного крыла с авиабазы Барксдейл (штат Луизиана) прибыли на базу Королевских ВВС в Фэрфорде, Англия, для участия в учениях Ample Strike 19, британских учениях Cobra Warrier и Дней НАТО (в Чехии - ИФ)", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что размещение B-52H в Англии предполагает "совместные тренировочные полеты с другими американскими самолетами и союзниками в зоне ответственности Европейского командования США в целях совершенствования взаимодействия бомбардировочной авиации".

"Такие миссии бомбардировщиков дают возможность потренироваться и отработать взаимодействие с союзниками и партнерами США в проведении совместных и коалиционных операций", - указывают американские военные.

Как сообщалось, 28 августа на авиабазу Фэрфорд уже прибыли три стратегических бомбардировщика ВВС США B-2 Spirit.

За прошедшие дни они уже провели серию тренировочных полетов над Англией, Шотландией, а также над Норвежским морем. Один американский стратег B-2 Spirit впервые осуществил перелет в Исландию с кратковременной посадкой для дозаправки на авиабазе Кефлавик, после чего вернулся в Англию.

Авиабаза Фэрфорд регулярно используется для размещения стратегической авиации ВВС США в Европе.

Как сообщалось, в марте текущего года ВВС США также перебросили в Великобританию сразу шесть стратегических бомбардировщиков B-52H, способных нести ядерное оружие. Бомбардировщики совершили серию тренировочных полетов вблизи границ России в регионе Балтики.

1нв бп

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