Этот контент был опубликован 22 января 2020 г. 15:35

Вашингтон. 22 января. ИНТЕРФАКС - Американские разведывательно-ударные беспилотники MQ-9 Reaper временно переведены из Польши на базу в Кымпия Турзий в Румынии, сообщило Командование ВВС США в Европе.

Пребывание беспилотников в Румынии продлится до начала весны.

Американские дроны MQ-9 Reaper на постоянной основе размещены на 12-й авиабазе ВВС Польши Мирославец в 2018 году. Они уже второй раз передислоцируются в Румынию. Первый раз это было осуществлено в период с июля по август 2019 года на время ремонта взлетной полосы на польской авиабазе Мирославец, говорится в сообщении.

"Данный шаг полностью скоординирован с правительством Румынии. Он призван содействовать стабильности и безопасности в регионе и укреплению отношений с союзниками по НАТО и другими европейскими партнерами", - отмечается в сообщении командования.

MQ-9 Reaper относятся к классу беспилотных летательных аппаратов средней высотности и большой продолжительности полета. Они широко применялись американскими военными для нанесения точечных ударов по целям террористических группировок в Афганистане, Ираке и Сирии.

Дрон способен совершать полет на дальность до 2 тыс. км и может нести 1,7 тонны полезной нагрузки, включая управляемые ракеты, авиабомбы на внешних подвесках, а также оснащен бортовой оптико-электронной и радиоэлектронной разведывательной аппаратурой.

MQ-9 Reaper может находиться в воздухе 27 часов. Его усовершенствованная версия - MQ-9 Reaper ER может выполнять полет продолжительностью до 42 часов.

Польская авиабаза Мирославец находится в 270 км от Калининградской области, румынская авиабаза Кымпия Турзий - в 680 от Крыма.

1нв бп

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