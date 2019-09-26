Этот контент был опубликован 26 сентября 2019 г. 20:41

Вашингтон. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Американские военное командование намерено перебросить в Саудовскую Аравию около 200 военнослужащих в качестве подкреплений для борьбы против угроз с воздуха, сообщили в четверг в Пентагоне.

Кроме того, в Саудовскую Аравию будут доставлены батарея ракет Patriot и четыре радара, отмечают американские СМИ.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников. В частности, был атакован нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

Позже глава Пентагона США Марк Эспер сообщил, что президент Дональд Трамп одобрил отправку на Ближний Восток дополнительных войск. Эспер пояснил, что такое решение глава государства принял в ответ на запросы о подкреплениях со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ.

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