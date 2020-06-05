Этот контент был опубликован 5 июня 2020 г. 20:54

Вашингтон. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Постпред США при ООН Келли Крафт заявила в пятницу, что США передали России для ознакомления проект резолюции, нацеленный на продление оружейного эмбарго в отношении Ирана, сообщают западные СМИ.

"Россия и Китай должны присоединиться к глобальному консенсусу в отношении поведения Ирана", - сказала Крафт журналистам в пятницу. Также США передали этот документ на ознакомление в постпредства Великобритании, Франции, ФРГ и председательствующей в СБ ООН Эстонии. Она добавила, что в скором времени проект резолюции получат для ознакомления все 15 членов Совета Безопасности ООН.

"Довольно скоро мы распространим его для всех 15 (членов - ИФ). Мы стараемся работать очень осторожно, очень обстоятельно", - подчеркнула она.

Резолюция СБ ООН 2231, принятая в июле 2015 года, вводит запрет на поставки Ирану тяжелого вооружения до 18 октября 2020 года и ракетного вооружения - до 2023 года. Срок окончания эмбарго предусмотрен Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Вашингтон, отказавшийся от СВПД, добивается продления срока эмбарго принятием соответствующей резолюции СБ ООН. Так, ранее спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что США задействуют все возможные инструменты, чтобы добиться продления эмбарго на поставки вооружений Ирану, даже если СБ ООН наложит вето на соответствующий американский проект резолюции.

Госсекретарь США Майк Помпео ранее заявил, что в Вашингтоне разработали план с целью предотвратить возможность поставок вооружения в Иран из России и Китая после того, как истечет срок оружейного эмбарго в октябре этого года.

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