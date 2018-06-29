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Этот контент был опубликован 29 июня 2018 г. 8:00 29.06.2018 - 08:00

Гонконг. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Командные структуры американских вооруженных сил в Южней Корее в пятницу официально переведены из Сеула в новую штаб-квартиру, расположенную в 70 км к югу от столицы, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Агентство напоминает, что штаб-квартира военного командования США в Южной Корее находилась в сеульском районе Ренсан на протяжении 70 лет, с тех пор, как американские войска впервые были дислоцированы в стране в конце Корейской войны 1950-1953 гг.

Новая штаб-квартира находится на расширенном военном объекте "Кэмп Хампфрис" близ порта Пхентэк и базы ВВС США. Возведение новой штаб-квартиры обошлось в $11 млрд.

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