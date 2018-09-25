США перестраивают тактику действий своих войск в Афганистане - шеф Пентагона
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Вашингтон. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты будут совершенствовать тактику действий своих военных в Афганистане в условиях больших потерь, которые несет афганская армия под ударами боевиков движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация), заявил глава Пентагона Джим Мэттис.
"Они (афганские вооруженные силы - ИФ) понесли серьезные потери за последний год", - сказал министр обороны США журналистам.
Он отметил: "Но они продолжают сражаться, и мы перестраиваем тактику своих действий. Мы предоставляем им более значительную поддержку в центральных районах".
Дж.Мэттис отказался развивать и конкретизировать это заявление.
Движение "Талибан" признано в соответствии с законодательством РФ террористическим и запрещено в России.
1гк гс
Интерфакс