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Этот контент был опубликован 25 сентября 2018 г. 3:29 25.09.2018 - 03:29

Вашингтон. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты будут совершенствовать тактику действий своих военных в Афганистане в условиях больших потерь, которые несет афганская армия под ударами боевиков движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация), заявил глава Пентагона Джим Мэттис.

"Они (афганские вооруженные силы - ИФ) понесли серьезные потери за последний год", - сказал министр обороны США журналистам.

Он отметил: "Но они продолжают сражаться, и мы перестраиваем тактику своих действий. Мы предоставляем им более значительную поддержку в центральных районах".

Дж.Мэттис отказался развивать и конкретизировать это заявление.

Движение "Талибан" признано в соответствии с законодательством РФ террористическим и запрещено в России.

1гк гс

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