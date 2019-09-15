Этот контент был опубликован 15 сентября 2019 г. 11:26

Дубай. 15 сентября. ИНТЕРФАКС - Кампания США по оказанию максимального давления на Иран потерпела неудачу, и поэтому Вашингтон перешел к другой кампании, предполагающей распространение не соответствующей действительности информации, заявил в воскресенье глава МИД Ирана Джавад Зариф.

"Госсекретарь Майк Помпео перешел к "максимальному обману" после того, как его "максимальное давление" провалилось", - написал Зариф в твиттере.

Ранее Помпео заявил, что Иран стоит за нападением, совершенным беспилотниками в ночь на субботу на крупные саудовские нефтяные объекты.

В МИД Ирана эти обвинения опровергли.

"США и зависящие от них страны увязли в Йемене из-за того, что поддались иллюзиям о том, что превосходство в вооружении даст им военную победу", - добавил Зариф, говоря о боевых действиях союзников США против йеменских мятежников-хуситов.

"Обвинения в адрес Ирана не положат конец катастрофе (для союзников США в Йемене - ИФ)", - предупредил Зариф.

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