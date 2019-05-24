Этот контент был опубликован 24 мая 2019 г. 3:45

Вашингтон. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Министерство торговли США выступило с предложением к администрации о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из стран, которые занижают курсы своих национальных валют по отношению к американскому доллару, сообщил министр торговли Уильям Росс.

"Этим мы ставим иностранных экспортеров в известность о том, что Министерство торговли может компенсировать валютные субсидии, которые наносят ущерб промышленности США", - говорится в распространенном ведомством заявлении Росса.

Он отметил, что "иностранные государства больше не смогут использовать валютную политику в ущерб американским рабочим и предприятиям".

Как отмечают наблюдатели, под это нововведение могут попасть товары из Китая, который США уже длительное время обвиняют в умышленном занижении курса юаня, а также Японии, Южной Кореи, Индии, Германии и Швейцарии.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, ссылаясь на источники, что этот список стран может быть пополнен за счет России.

1гк тг

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