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Этот контент был опубликован 19 сентября 2018 г. 14:40 19.09.2018 - 14:40

Вашингтон. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в среду заявил, что американская администрация может снова сократить лимит на количество прибывающих в США беженцев, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

В последний раз Вашингтон сокращал число принимаемых беженцев год назад.

В 2019 году на территорию США смогут приехать на 15 тыс. человек меньше - не более 30 тыс. беженцев. Это минимальный показатель в рамках данной программы с момента ее запуска в 1980 году, говорится в сообщении.

Данное решение принято на фоне критики со стороны правозащитных организаций, которые заявляли, что введенное для 2018 года ограничение в 45 тыс. человек - слишком низкий показатель.

Окончательное решение по ограничениям на следующий год может быть изменено после консультаций в Конгрессе США, уточнила представитель Госдепа США Хизер Нойерт.

"Окончательное решение по этому числу примет Белый дом", - подчеркнула она.

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