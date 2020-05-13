Этот контент был опубликован 13 мая 2020 г. 20:03

Вашингтон. 13 мая. ИНТЕРФАКС - С базы ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида) в предстоящие выходные на орбиту будут осуществлены подряд два запуска ракет, несмотря на пандемию коронавируса в стране, сообщил командир 45-го космического крыла, обслуживающего космодром, бригадный генерал Дуг Скисс.

По его словам, его подразделения полностью готовы к запуску ракет в эти выходные. При этом он подчеркнул, что будет побит десятилетний рекорд частоты запусков с космодрома.

Генерал сообщил, что около 300 человек - военных и гражданских - будут обеспечивать в субботу запуск на орбиту ракеты Атлас V, которая должна будет вывести на орбиту секретный беспилотный космический корабль многоразового использования ВВС США X-37B. Старт планируется осуществить с 41-го пускового комплекса на мысе Канаверал.

Если ракета-носитель с кораблем X-37B успешно стартует, то вслед за этим в воскресенье космические войска США обеспечат запуск на орбиту ракеты Falcon 9 компании SpaceX с очередной партией из 60 интернет-спутников системы Starlink с 40-го пускового комплекса, указал Скисс.

"Промежуток между пусками составит около 20 часов, что побьет рекорд в 34 часа, который существовал в течение 10 лет", - сказал Скисс.

По его словам, около 200 человек, включая пожарных, сотрудников службы безопасности и обеспечения запуска, будут обслуживать запуск миссии Starlink. Скисс отметил, что разница примерно в 100 человек обслуживающего персонала пусков Atlas V и Falcon 9 обусловлена тем, что последняя использует автономную систему безопасности полетов, которая может автоматически ликвидировать ракету Falcon 9 в случае чрезвычайной ситуации. Ракеты Atlas V же требуют большего количества персонала, поскольку для экстренного прерывания полета необходимо участие человека.

Генерал отметил, что предстоящие пуски не означают, что 45-е космическое крыло полностью вернулось к нормальным условиям службы, его подразделениям по-прежнему необходимо предпринимать строгие меры обеспечения защиты личного состава от заражения коронавирусом.

1нв ав

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