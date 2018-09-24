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Этот контент был опубликован 24 сентября 2018 г. 4:41 24.09.2018 - 04:41

Вашингтон. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - США планируют развернуть на уровне администрации широкое наступление на Китай, обвинив его во враждебной деятельности против американских компаний, похищении интеллектуальной собственности, кибератаках и вмешательстве в выборы, сообщил портал Axios со ссылкой на свои источники в Белом доме.

"Белый дом планирует разгласить новую информацию о враждебной деятельности Китая в отношении государственного и частного секторов Америки, и действовать соответственно", - говорится в сообщении.

Портал пишет, что представители администрации предъявят Китаю обвинения в "пагубной деятельности" - осуществления кибератак, во вмешательстве в выборы и промышленной войне (например, краже интеллектуальной собственности)".

"Мы не должны позволять, чтобы только Россия была пугалом. Это и Россия, и Китай", - цитирует Axios заявление одного из анонимных источников.

Он отмечает, что атака на Китай должна состояться в "ближайшие несколько недель", к ней под руководством со стороны высокопоставленных представителей Совета нацбезопасности должны будут подключиться министерства финансов, торговли и обороны.

1гк тг

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