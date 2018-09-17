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Этот контент был опубликован 17 сентября 2018 г. 6:12 17.09.2018 - 06:12

Вашингтон. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - В настоящее время США рассматривают вопрос о смене командующего своими войсками в Южной Корее, о чем сообщается на сайте Комитета по делам вооруженных сил сената.

В качестве кандидата, который может сменить на этом посту Винсента Брукса, рассматривается генерал Роберт Абрамс. Комитет намерен заслушать его на будущей неделе.

Р.Абрамс, 1960 года рождения, происходит из семьи кадровых военных, занимал различные руководящие посты в ВС США.

Наблюдатели не исключают, что смена командующего, вероятно, связана с изменениями в американо-северокорейских отношениях.

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