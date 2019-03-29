*** Минфин и госдеп передали предложения по санкциям в Белый дом

Вашингтон. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Минфин и госдеп США завершили подготовку пакета санкций против РФ в связи с попыткой отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и передали свои предложения в Белый дом, сообщает в пятницу Bloomberg со ссылкой на источники.

Теперь для того, чтобы новые ограничительные меры вступили в силу, их должны одобрить в Белом доме, отмечает агентство.

В сентябре 2018 года госдепартамент заявлял, что он ожидает введения финансовых ограничений уже в ноябре 2018. Неясно, почему США до сих пор не объявили новые санкции, и как долго их намерен рассматривать Белый дом, отмечает Bloomberg.

Давление на администрацию со стороны Конгресса по вопросу санкций из-за происшествия в Великобритании в последнее время было незначительным, так как внимание конгрессменов было сфокусировано на том, чтобы наказать Россию не за историю со С.Скрипалем, а за предполагаемое вмешательство в президентские выборы в США, рассказал источник Bloomberg.

Госдеп США 27 августа 2018 года ввел первые санкции в отношении России за несоблюдение Закона США о контроле над химическим и биологическим оружием (CBW Act) в связи с обвинениями в причастности Москвы к покушению на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года в британском Солсбери.

Санкции, связанные с предполагаемым применением Россией химоружия, вводились в отношении Российской Федерации в целом и не затрагивали напрямую российских бизнесменов и чиновников, а также компании из РФ.

С 27 августа действует первый пакет санкций, он включает в себя запрет на оказание внешней помощи России, на продажу оружия и финансирование таких сделок, отказ от кредитования со стороны госструктур США и запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения. Первым санкционным пакетом также предусмотрено прекращение содействия России в поставках для нее продовольствия и продукции сельского хозяйства, за исключением гуманитарной помощи.

При этом в госдепе подчеркивали, что если в 90-дневный период Россия не предоставит США гарантий о том, что она больше не будет использовать химоружие, в том числе не позволит международным ведомствам проинспектировать объекты, производящие химоружие, то Вашингтон введет второй, "более жесткий" пакет санкций в связи с нарушением CBW Act.

Предоставленный российским властям 90-дневный срок истек в конце ноября 2018 года.

Ожидается, что второй, более болезненный пакет санкций может включать в себя запрет на банковское кредитование правительства РФ, за исключением кредитов на покупку еды и сельхозпродукции, запрет американского экспорта в РФ любых товаров и технологий, кроме еды и сельхозпродукции; запрет импорта российских товаров в США; лишение российской авиакомпании с государственным финансированием "Аэрофлот" права на полеты в США, понижение уровня дипломатических отношений между странами и противодействие финансированию РФ со стороны международных финансовых институтов. Властям США нужно выбрать, по меньшей мере, три меры из вышеперечисленных в рамках введения новых санкций.

США вслед за Великобританией обвинили российские спецслужбы якобы в применении нервно-паралитического вещества военного назначения "Новичок" при попытке покушения на С.Скрипаля и его дочь в британском городе Солсбери в начале марта 2018 года. Вашингтон также обвиняет Москву в тайных разработках запрещенных видов вооружения.

В России со своей стороны отмечали, что обвинения в применении химоружия беспочвенны и что в России нет действующих производств запрещенных видов оружия для проведения соответствующих инспекций.

"Что касается санкций, то это действия контрпродуктивные и бессмысленные, особенно в отношении такой страны, как Россия. Дело не только в позиции президента Соединенных Штатов, дело в позиции так называемого истеблишмента, правящего класса в широком смысле этого слова. Надеюсь, что осознание того, что эта политика не имеет перспектив, все-таки когда-нибудь это осознание придет к нашим американским партнерам, и мы начнем сотрудничать в нормальном режиме", - сказал президент РФ Владимир Путин 22 августа на пресс-конференции в Сочи.

В то же время, по словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, "стопроцентная зеркальность" на американские экономические санкции "совсем необязательна".

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