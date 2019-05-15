Этот контент был опубликован 15 мая 2019 г. 18:12

Вашингтон. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Власти США подготовили ограничительные меры в отношении ближайшего окружения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сообщает в среду американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Санкции, как ожидается, будут нацелены на ряд наиболее состоятельных людей в Венгрии. При этом возможные санкции связаны с тем, что власти Венгрии не планируют следовать политике Запада, подчеркивает The Wall Street Journal.

Издание напоминает, что у Орбана были сложные взаимоотношения с предыдущими администрациями США. В частности, при экс-президенте США Бараке Обаме венгерского премьера обвинили в нарушении демократии в Венгрии.

В свою очередь, администрация нынешнего президента США Дональда Трампа попыталась наладить отношения с Орбаном, ослабив давление на венгерское правительство и сменив тон в рамках переговоров. Кроме того, высокопоставленные члены администрации Трампа заявили, что они надеются на принятие ряда обязательств со стороны Будапешта. В частности, речь шла об импорте американского газа, ратификации соглашения в сфере обороны и поддержке Вашингтона в торговой политике против Китая.

Ранее на этой неделе Виктор Орбан посетил США, где встречался с президентом США Трампом.

1тэ ар

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