Этот контент был опубликован 22 апреля 2019 г. 15:33

Вашингтон. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Вашингтон намерен принять меры по снабжению нефтяного рынка в связи решениями по Ирану, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Я хотел бы отметить, что мы используем все возможные меры для поддержания стабильности нефтяного рынка", - сказал госсекретарь США на пресс-конференции в понедельник.

Ранее Белый дом сообщил, что США, Саудовская Аравия, и Объединенные Арабские Эмираты вместе с партнерами выразили приверженность тому, чтобы поддержать предложения на мировом рынке нефти после решений США по Ирану.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае прошлого года о решении выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной проблемы и возобновлению действия односторонних санкций в отношении Ирана.

В ноябре прошлого года Госдепартамент выдал 180-дневные временные разрешения на импорт иранской нефти восьми странам, чтобы дать им больше времени для поиска альтернативных источников нефти. Среди них Китай, Индия, Италия, Греция, Япония, Южная Корея и тайваньские власти.

Три из восьми стран, которые получили освобождение от санкций США в ноябре прошлого года, уже сократили импорт иранской нефти до нуля: Греция, Италия и Тайвань.

1ар ан

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