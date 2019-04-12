Этот контент был опубликован 12 апреля 2019 г. 7:25

Ташкент. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Очередной раунд межафганских переговоров состоится в Самарканде.

Соединенные Штаты Америки поддерживают инициативу Узбекистана о проведении очередного раунда межафганского диалога в Самарканде, заявил спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад по итогам состоявшейся накануне встречи в Ташкенте с президентом Шавкатом Мирзиеевым, сообщают в пятницу узбекские СМИ.

"Узбекистан выдвигает активные инициативы в вопросе утверждения мира в соседней стране. В том числе об этом свидетельствует очередной раунд переговоров, который пройдет в Самарканде после встречи в Дохе", - сказал З.Халилзад, слова которого цитируют СМИ.

Он не уточнил сроки проведения переговоров в Самарканде, но сообщил, что предваряющая их "предстоящая в апреле встреча в Дохе послужит очередным важным шагом в достижении мира в Афганистане".

Говоря об итогах своей встречи с президентом Узбекистана, спецпосланник США сообщил, что состоялся обмен мнениями по вопросам эффективной консолидации усилий международного сообщества по урегулированию ситуации в Афганистане и восстановлению экономики этой страны.

Он отметил, что обеспечение стабильности в Афганистане важно не только для региона, но и всего мирового сообщества.

"Остановка военных действий заложит основу для предотвращения международного терроризма и экстремизма, обеспечения открытости афганской земли для других стран. Это в свою очередь создаст новые возможности для развития регионального сотрудничества, интеграции стран Центральной и Южной Азии", - подчеркнул З.Халилзад.

По данным СМИ, в ходе встречи президента Узбекистана Ш.Мирзиеева с спецпредставителем США З.Халилзадом говорилось о проведении в этом году в Ташкенте министерского заседания восьмой Конференции регионального экономического сотрудничества по Афганистану (RECCA VIII), которое позволит выработать дальнейшую стратегию взаимодействия государств-соседей по оказанию практической помощи в мирном обустройстве страны.

тг

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