Этот контент был опубликован 12 марта 2019 г. 21:12

Вашингтон. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Представитель госдепа США Роберт Палладино во вторник заявил, что Вашингтон выступает в поддержку права алжирцев на проведение свободных и честных выборов президента в их стране.

"Мы поддерживаем право алжирцев голосовать на свободных и честных выборах так же, как мы делаем это и в других странах", - сказал Р.Палладино на брифинге, говоря о политическом кризисе в Алжире.

"Мы поддерживаем усилия в Алжире по определению нового пути, основанного на диалоге. Это отражает желание всех алжирцев и их стремление к мирному и благополучному будущему", - отметил он.

Представитель американского внешнеполитического ведомства отметил, что США тщательно следят за сообщениями о переносе президентских выборов в Алжире.

Он также подчеркнул, что Вашингтон "уважает права алжирцев на проведение митингов и мирное выражение своей позиции".

Его слова последовали после того, как накануне 82-летний президент Алжира Абельазиз Бутефлика объявил о решении отказаться от планов выдвижения кандидатуры на пятый президентский срок. При этом он сообщил о решении отложить проведение выборов в стране на более поздний срок. Изначально они были намечены на 18 апреля.

А.Бутефлика заявил, что создаст новое правительство и специальное ведомство, которые будут работать над проектом новой конституции. В нем будут учтены требования участников протестов. По его словам, после этого в Алжире этот проект будет вынесен на референдум.

Отказ А.Бутефлики от участия в выборах последовал на фоне продолжающихся в Алжире массовых протестов против главы государства.

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