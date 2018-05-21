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Этот контент был опубликован 21 мая 2018 г. 16:40 21.05.2018 - 16:40

Тбилиси/Вашингтон. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии, призывают Россию отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии и вывести оттуда свои войска, заявил госсекретарь США Майк Помпео в понедельник после встречи с премьер-министром Георгием Квирикашвили.

"США твердо поддерживают Грузию. Мы гордимся дружбой и стратегическим партнерством с Грузией", - заявил М.Помпео на совместной пресс-конференции с грузинским премьером в Вашингтоне, которую транслировали грузинские телеканалы.

Он подчеркнул, что США поддерживают территориальную целостность Грузии в границах, признанных международным сообщемством.

"Мы призываем Россию выполнить взятые в 2008 году обязательства по прекращению огня и вывести войска из Абхазии и Южной Осетии, а также отозвать признание независимости этих регионов и обеспечить доставку им гуманитарной помощи", - сказал М.Помпео.

Госсекретарь США также поблагодарил Грузию за вклад в операцию НАТО в Афганистане и заявил о поддержке Вашингтоном курса Тбилиси на интеграцию с Североатлантическим альянсом.

"Президент Трамп поддерживает декларацию Бухарестского саммита. НАТО и США ожидают, что настанет день, когда они поприветствуют интеграцию Грузии в Североатлантический альянс", - сказал М.Помпео.

Со своей стороны, Г.Квирикашвили отметил, что США оказывают Грузии неоценимую помощь по многим направлениям, в том числе, в повышении обороноспособности страны.

"Несколько дней назад в Грузии началась программа подготовки американскими инструкторами грузинских военнослужащих, что представляет новую эпоху во взаимоотношениях наших стран. Мы рады, что имеем возможность приобретать американское военное снаряжение", - сказал Г.Квирикашвили.

Визит грузинской правительственной делегации в США продлится до 23 мая.

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