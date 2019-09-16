Этот контент был опубликован 16 сентября 2019 г. 12:19

Вашингтон. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Ситуации на востоке Украины и нарушениям прав человека в России намерена уделить особое внимание делегация США на открывающемся в понедельник в Варшаве Совещании ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения (СРВЧИ), сообщил госдепартамент США.

"Делегация США будет уделять большое внимание российской агрессии в Украине, включая жестокость со стороны руководимых Россией сил на Донбассе и оккупационных властей в Крыму, а также серьезным нарушениям прав человека внутри России", - отмечается в сообщении.

"Кроме того, мы высветим проблемы в нескольких странах региона ОБСЕ, такие как сокращение пространства для гражданского общества, преследование правозащитников, безопасность журналистов, политические заключенные, репрессивные меры в отношении мирных представителей этнических и религиозных групп и преступления на почве ненависти", - сообщило американское внешнеполитическое ведомство.

Участники ежегодного Совещания, которое продлится до 27 сентября, обсудят, как 57 государств-участников ОБСЕ осуществляют полный спектр своих обязательств в области прав человека, включая обязательства, касающиеся основных свобод выражения мнений, мирных собраний, ассоциаций и вероисповедания или убеждений, верховенства закона, демократических выборов и надлежащего управления, свободы СМИ, а также борьбы с антисемитизмом, говорится в сообщении госдепа.

Делегацию США на СРВЧИ в Варшаве возглавит постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.

1ак др

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