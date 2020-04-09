Вашингтон. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - США подняли истребители F-22 для сопровождения двух российских противолодочных самолетов Ил-38 возле Аляски, сообщил в четверг телеканал CNN со ссылкой на данные Объединенного командования воздушно-космической обороны североамериканского континента (НОРАД).
Отмечается, что российские самолеты вошли в зону идентификации ПВО Аляски. При этом нарушения воздушного пространства ни США, ни Канады отмечено не было.
По данным CNN, "российские самолеты были перехвачены" в районе Берингова моря севернее Алеутских островов.
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