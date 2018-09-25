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Этот контент был опубликован 25 сентября 2018 г. 21:03 25.09.2018 - 21:03

Нью-Йорк (ООН). 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Ирана Хасан Рухани во вторник заявил, что США, вышедшие из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), подталкивают других участников сделки к ее нарушению.

"США подталкивают другие государства к тому, чтобы они нарушали СВПД. И, что еще хуже, США угрожают последствиями странам и международным организациям, если они будут соблюдать резолюцию 2231, принятую СБ ООН ", - сказал Х.Рухани, выступая на 73-й сессии Генассамблеи ООН.

14 июля 2015 года Иран и "шестерка" международных посредников после десятилетних переговоров достигли исторического соглашения об окончательном урегулировании иранской ядерной проблемы. Вслед за этим СБ ООН принял резолюцию 2231, одобряющую СВПД.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из СВПД и восстановлении в полном объеме односторонних санкций в отношении Ирана.

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