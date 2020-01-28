Этот контент был опубликован 28 января 2020 г. 4:53

Кабул. 28 января. ИНТЕРФАКС - США подтвердили потерю бомбардировщика в Афганистане.

Представитель армии США в Афганистане подтвердил крушение военного самолета в провинции Газни.

"Американский бомбардировщик E-11A разбился в провинции Газни, Афганистан. Пока причина аварии расследуется", - сообщил в твиттере официальный представитель войск США в Афганистане (USFOR-A) полковник Сонни Леггетт.

При этом он опроверг утверждение представителя движения "Талибан" (запрещено в РФ) о том, что самолет был сбит их боевиками.

"Нет никаких признаков того, что авария была вызвана вражеским огнем. Мы предоставим дополнительную информацию по мере ее появления. Утверждение талибов, что самолет был сбит, является ложным", - подчеркнул американский военный.

тг

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