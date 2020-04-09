Этот контент был опубликован 9 апреля 2020 г. 2:01

*** Они выступают за более активную роль Европы в этом аспекте

Вашингтон. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Шеф Пентагона Мрак Эспер в телефонной беседе с министром обороны Украины Андреем Тараном подтвердил, что Соединенные Штаты поддерживают усилия Украины по наращиванию оборонных возможностей по противодействию "агрессии России".

"Министр обороны подтвердил поддержку со стороны США наращивания возможностей украинских сил, направленных на более эффективную оборону от российской агрессии", - говорится в распространенном сообщении пресс-службы Пентагона о состоявшейся беседе.

Эспер также "подчеркнул необходимость активизации поддержки усилий Украины по содействию безопасности европейскими союзниками", отметило Минобороны США.

Он высоко оценил недавний прогресс в области украинских оборонных реформ и призвал "поддерживать динамику развития в поддержку более безопасной и демократической Украины".

Таран со своей стороны " подтвердил приверженность преобразованию оборонного сектора Украины в соответствии с принципами и стандартами НАТО", говорится в сообщении Пентагона.

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