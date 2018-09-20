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Этот контент был опубликован 20 сентября 2018 г. 2:59 20.09.2018 - 02:59

Вашингтон. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл на встрече с грузинским министром иностранных дел Давидом Закалиани подтвердил, что Вашингтон по-прежнему выступает за территориальную целостность и независимость Грузии, сообщил американский госдепартамент.

Встреча состоялась 19 сентября в Вашингтоне.

"Заместитель госсекретаря Хейл во время встречи подтвердил поддержку Соединенными Штатами суверенитета, независимости и территориальной целостности Грузии", - говорится в сообщении госдепа, поступившем в "Интерфакс".

В нем отмечается, что стороны также "обсудили вопросы американо-грузинского сотрудничества по глобальным приоритетам в области безопасности, а также и вопросы регионального развития".

1гк тг

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