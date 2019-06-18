Вашингтон. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Власти США готовы обсуждать с РФ способы решения конфликта на востоке Украины, но пока не видят признаков готовности Москвы к такой работе, заявил во вторник спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
"Мы работали над тем, чтобы всегда быть готовыми работать над завершением этого конфликта, если Россия будет тоже готова к этому. Но пока что мы не видели признаков того, что Россия хочет этого", - сказал он на слушаниях в сенате США.
Волкер отметил, что партнеры США также готовы работать в таком направлении, если будут шансы на прогресс.
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