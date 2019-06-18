Этот контент был опубликован 18 июня 2019 г. 22:02

Вашингтон. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Власти США готовы обсуждать с РФ способы решения конфликта на востоке Украины, но пока не видят признаков готовности Москвы к такой работе, заявил во вторник спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

"Мы работали над тем, чтобы всегда быть готовыми работать над завершением этого конфликта, если Россия будет тоже готова к этому. Но пока что мы не видели признаков того, что Россия хочет этого", - сказал он на слушаниях в сенате США.

Волкер отметил, что партнеры США также готовы работать в таком направлении, если будут шансы на прогресс.

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