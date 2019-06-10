Этот контент был опубликован 10 июня 2019 г. 16:15

Дубай. 10 июня. ИНТЕРФАКС - США, несмотря на предложение Анкары создать рабочую группу по вопросу покупок Анкарой российских ЗРК С-400, пока что не предпринимают конкретных действий, заявил агентству "Анадолу" глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

"Позиция Турции по С-400 предельно ясна. Тема не подлежит обсуждению. Если в США обеспокоены техническими параметрами комплексов российского производства на вооружении Турции, то мы открыты к диалогу. Анкара предлагает сформировать рабочую группу, однако американская сторона все еще не предприняла конкретных шагов по данному вопросу", - сказал Демир.

Кроме этого, он заявил, что Вашингтон передал Анкаре предложения по программе истребителей-бомбардировщиков F-35, в которой, в том числе, участвует Турция. По словам Демира, турецкие власти сейчас изучают соответствующее письмо американской стороны.

"Ответ американской стороне будет дан. У Турции есть ответы на аргументы США", - отметил Демир.

Он упомянул, что в свою очередь Анкара направила Вашингтону предложения по возможным закупкам у США ЗРК Patriot и ожидает ответа.

Американская сторона неоднократно заявляла, что не намерена поставлять Турции истребители-бомбардировщики F-35, если Анкара одновременно с этим получит от России С-400. Так, представитель госдепартамента США Морган Ортагус заявляла, что Вашингтон может прекратить участие Турции в программе F-35 и применить в отношении Анкары санкции в рамках закона CAATSA из-за закупок у России ЗРК С-400.

По мнению наблюдателей, в Вашингтоне опасаются, что приобретение Анкарой С-400 позволит рассекретить системы F-35, и эти самолеты станут уязвимыми для российской системы ПВО.

7 мая российский источник сказал "Интерфаксу", что подготовку турецких военных для эксплуатации С-400 планируется начать в июне.

24 апреля глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил агентству, что первые поставки систем С-400 Турции запланированы на июль.

Министр обороны Турции Хулуси Акар в марте заявлял, что размещение С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года.

ЗРК С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

1аю ар

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